РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мар. 4 общеобразовательных учреждения и 6 детских садов планируют открыть в текущем году в подмосковной Балашихе, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе отчета перед жителями округа по итогам работы за 2021 год.

Брынцалов отметил, что в Балашихе в 2021 году был дан особенный старт началу учебного года. Вместе с главой округа Сергеем Юровым они открыли сразу 2 школы - на 1,1 тыс. и 900 человек и одну пристройку - на 600 человек.

А в феврале 2021 года началось строительство трехэтажной школы площадью 16 тыс. кв. м в мкрн Саввино. Вместе с главой Брынцалов дал старт строительству школы по губернаторской программе на 1,1 тыс. мест в Ольгине, завершить которое планируют до конца текущего года. Этот участок долгое время был в федеральной собственности, а теперь помимо школы здесь появятся и другие соцобъекты.

Брынцалов также рассказал, что благодаря совместным усилиям в Балашихе заработал и проект мини-садов. Речь идет про уютный мини-сад на 75 дошколят для жителей ЖК «Столичный», а также про мини-садик на 80 мест в микрорайоне Авиаторов.

«В 2021 году вместе с главой открыли детсад в ЖК «Измайловский лес» на 350 мест и детсад №58 «Мозайка» на улице Реутовской. Это современный садик, который отвечает всем требованиям. Он построен по индивидуальному проекту. Для малышей оборудовали большую территорию для прогулок на свежем воздухе с площадками для игр и занятий физкультурой», - сказал Брынцалов.

Также был введен в эксплуатацию детский сад на 120 мест. Социальный объект расположен на первом этаже корпуса №4 на улице Яганова в ЖК «Пехра». На территории ЖК «Новоград Павлино» построили и ввели в эксплуатацию детский сад на 150 мест.

Брынцалов подчеркнул, что в этом году вместе с главой округа продолжит реализовывать все намеченные планы. Это строительство новых соцобъектов, благоустройство дворов и парков, модернизации объектов ЖКХ.

«В частности, в текущем году откроются 4 новые школы, 6 дошкольных учреждений, завершится реконструкция стадиона «Труд», благоустройство 2 этапа парка «Пехорка», начнется благоустройство скверов и Ольгинского лесопарка и многое-многое другое», - сказал Брынцалов.

По его словам, основная задача в сфере образования, которая стоит перед регионом последние годы, – обеспечить места в садах и школах в связи с ростом числа школьников и дошкольников. Ежегодно в области прибавляется 40 тыс. школьников. В 2022 году их насчитывается уже более 1 млн.