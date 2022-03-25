РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 мар. В городском округе Мытищи за минувшие сутки выявили 20 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе выявили 40 867 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

560 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 957 479 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 14 713 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 926 299 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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