РИАМО - 25 мар. На территории Подмосковья действуют 2258 культурных учреждений, в которых работают 33 тыс. человек. В течение года планируется возвести еще 7 объектов культуры, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Построить планируется культурно-досуговый центр со зрительным залом на 300 мест в деревне Путилково Красногорска, центр культурного развития в Черноголовке, детскую музыкальную школу в микрорайоне Юбилейный округа Королев, центр культурного развития в сельском поселении Сафоновское Раменского округа.

А также достроить спортивно-репетиционный зал Московского губернского колледжа искусств в Химках, реконструировать КДЦ «Протон» в Протвине и здание МУК «Егорьевский историко-художественный музей». На это выделили 792,2 млн рублей.

«Московская область живет насыщенной и разнообразной культурной жизнью. При этом облик наших учреждений культуры меняется, улучшается их внутреннее оснащение. Деятельность театров, музеев, библиотек, домов культуры, парков культуры и отдыха становится современной и зрелищной», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он подчеркнул, что работники культуры, чей профессиональный праздник отмечается 25 марта, занимаются сохранением культурного наследия и передачей его новым поколениям.

«Благодаря их творчеству и трудолюбию, мы можем гордиться значительными достижениями в развитии музейного, театрального и библиотечного дела, досуговой деятельности и профессионального искусства, сохранении и восстановлении исторического наследия», - сказала председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

На сегодняшний день на территории региона функционируют 93 музея, 924 библиотеки, 910 учреждений культурно-досугового типа, 27 театров, 12 концертных организаций, 186 школ искусств.