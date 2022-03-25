РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мар. В 2021 году на территории Московской области были проведены работы по благоустройству 9 лесопарков, в том числе и в Балашихе, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе отчета перед жителями муниципалитета по итогам работы за 2021 год.

В пятницу на подведении итогов в Ледовом дворце «Арена-Балашиха» присутствовали глава Балашихи Сергей Юров, депутаты, руководители организаций, представители общественности, ветераны, почетные жители округа и другие. Все желающие могут посмотреть трансляцию отчета на станице Брынцалова «ВКонтакте» и в эфире телеканала «360 Балашиха».

Брынцалов отметил, что тема благоустройства, судя по количеству обращений, сообщений в социальных сетях, стала самой заметной для жителей.

«С одной стороны, это кропотливая и адресная работа – благоустройство дворов, детских и спортивных площадок. С другой, это достаточно масштабные проекты – парки, лесопарки, скверы и пруды. Важно, конечно, и то, и другое», – сказал Брынцалов.

Он добавил, что количество парков в регионе с 2013 по 2021 год возросло с 25 до 183. В 2021 году было обустроено 9 лесопарков, в том числе и в Балашихе.

Брынцалов отметил, что хороший пример работы с наказами избирателей – оперативное благоустройство детских площадок в различных микрорайонах Балашихи.

«Думаю, что это самый прямой и понятный пример того, как должно работать государство, пример реализации принципа «власть для человека», – добавил Брынцалов.

Он уточнил, что вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым на протяжении всего лета он встречался с жителями. На месте решали, какая именно нужна детская игровая площадка.

«Целый ряд объектов был благоустроен в кратчайшие сроки, я уже получил множество позитивных откликов от людей», – подчеркнул Брынцалов.