РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 мар. Приговором Мытищинского городского суда гражданин 1989 года рождения осужден к 2 годам лишения свободы условно за совершение кражи с банковского счета, сообщается на сайте администрации горокруга.

Мужчина находился в помещении магазина «Ашан» на своем рабочем месте, где попросил у своего знакомого мобильный, чтобы позвонить. Увидел приложение «Сбербанк» и отправил сообщение с текстом «Перевод» с указанием своего абонентского номера, осуществив перевод 2,5 тыс. рублей с расчетного счета потерпевшего, таким образом похитив их.

Вину в предъявленном обвинении подсудимый признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, ущерб потерпевшему возместил. В судебном заседании пояснил, что совершил данное преступление, поскольку нуждался в деньгах из-за кредитов.

Суд, учитывая данные о личности подсудимого, который официально трудоустроен, имеет положительные характеристики, обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие отягчающих, посчитал возможным дать шанс на исправление.

Подсудимому назначили наказание условно, без изоляции от общества, возложив на последнего дополнительные обязанности, которые будут способствовать его исправлению.