РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 мар. Московский областной филиал Российской академии народного хозяйства и госслужбы в подмосковном Красногорске проведет день открытых дверей 26 марта, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Мероприятие станет отличной возможностью познакомиться с работой филиала, узнать о преимуществах вуза, получить исчерпывающую информацию обо всех направлениях подготовки в учреждении, задать все интересующие вопросы по правилам приема в 2022 году.

В рамках дня открытых дверей выступят представители руководства филиала, факультетов, студенческого совета. Для гостей будут организованы тренинги и мастер-классы от студентов.

Мероприятие состоится по адресу: Красногорск, улица Речная, дом №8, корп. 2, 316 аудитория. Начало в 12:00.

Подробности можно уточнить по телефонам: 8(495)926-60-24 (доб. 904, 9005).