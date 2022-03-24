РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 мар. В текущем году в микрорайоне Южный подмосковного Домодедова могут открыть почтовое отделение, сообщил начальник управления строительства и городской инфраструктуры Валерий Трифонов.

Отчет администрации перед населением провели в микрорайоне Южный в четверг. На мероприятии присутствовали глава Домодедова Михаил Ежокин, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский, депутаты округа и другие.

«В адрес начальника Домодедовского почтамта отправили коммерческие предложения, а именно предложили на выбор 3 помещения. Это предложение было отправлено в конце февраля, соответственно, ждем обратную реакцию. После того, как он выберет и заключит необходимые юридические документы, проведем ремонт, и отделение, надеюсь, в 2022 году появится», - сказал Трифонов.