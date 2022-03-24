РИАМО - 24 мар. В Московском областном театре драмы и комедии в Ногинске 27 марта отметят День работника культуры, Всемирный день театра и 90-летие учреждения, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Торжественное мероприятие по случаю этих трех событий начнется в 16:00. В рамках праздника министр культуры Подмосковья Елена Харламова и ректор Российского института театрального искусства – ГИТИС Григорий Заславский подпишут соглашение.

«У Московского областного театра драмы и комедии богатая история. В разные годы на его сцене выступали такие выдающиеся актеры как Михаил Жаров, Валентина Серова, Людмила Целиковская, Евгений Евстигнеев, Андрей и Григорий Абрикосовы, Татьяна Пельтцер», – отметила Харламова.

В репертуаре театра свыше 30 спектаклей по русской классике и современным произведениям, в том числе 9 постановок для детей.

На сцене Московского областного театра драмы и комедии выступают выпускники Театрального училища имени М. Щепкина, Театрального училища имени Б. Щукина, Российского института театрального искусства – ГИТИС и Школы-студии МХАТ. Каждый год труппа театра выступает с гастролями.

Выступления артистов театра видели зрители Иванова, Йошкар-Олы, Кирова, Кисловодска, Кузнецка, Нальчика, Пензы, Пятигорска, Ростова-на-Дону, Саранска, Сочи, Сыктывкара, Таганрога, Тулы и Чебоксар. Театр удостоен благодарностей президента РФ, губернатора Подмосковья, дипломов международных и всероссийских фестивалей и конкурсов.

С 2017 года театр участвует в федеральном проекте «Культура малой Родины». Благодаря ему театр получил финансирование на укрепление материально-технической базы на сумму 22,6 млн рублей.

Помимо подписания соглашения 27 марта в театре будут вручены награды лучшим работникам подмосковных учреждений сферы культуры и организаций дополнительного образования, а также лауреатам областных литературных премий им. М.М. Пришвина и им. Роберта Рождественского в 2021 году.