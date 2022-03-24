РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 мар. В четверг в культурном центре «Леонидовка» городского округа Мытищи состоялось открытие V Международного фестиваля – конкурса детского и юношеского творчества «Петровская ассамблея - 2022», сообщается на сайте администрации горокруга.
Торжественное открытие конкурса прошло при участии воспитанников детской школы искусств №4 и гимназии им. Петра Великого. С приветственным словом выступили директор гимназии Ольга Галкина и замдиректора Любовь Чуносова.
Всего на фестиваль было подано около 50 заявок, возраст участников от трех до 18 лет. Итоги будут подведены 26 марта.
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