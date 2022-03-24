РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 мар. В четверг в культурном центре «Леонидовка» городского округа Мытищи состоялось открытие V Международного фестиваля – конкурса детского и юношеского творчества «Петровская ассамблея - 2022», сообщается на сайте администрации горокруга.

«Фестиваль носит имя Петра Великого, по указу которого с 1718 года в России стали проводиться первые ассамблеи - новый вид культурного досуга для высшего общества. В этот раз мероприятие посвящено 350-летию со дня рождения императора, а также приурочено к году культурного наследия», - сказала художественный руководитель центра Илона Висленко.

Торжественное открытие конкурса прошло при участии воспитанников детской школы искусств №4 и гимназии им. Петра Великого. С приветственным словом выступили директор гимназии Ольга Галкина и замдиректора Любовь Чуносова.

Всего на фестиваль было подано около 50 заявок, возраст участников от трех до 18 лет. Итоги будут подведены 26 марта.