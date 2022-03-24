РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 мар. Жители подмосковного Красногорска смогут задать специалистам вопросы об одном из самых распространенных заболеваний кожи – атопическом дерматите, на семинаре 26 марта, сообщается в Telegram-канале администрации горокруга.

В малом зале ДК «Подмосковье» пройдет семинар на тему: «Атопический дерматит – мои возможности победы». Приглашаются пациенты и родители пациентов младшего возраста на тематический семинар, посвященный одному из самых распространенных кожных заболеваний.

В ходе семинара гости смогут узнать о современных методах лечения атопического дерматита, о сопутствующих заболеваниях, а также задать свои вопросы специалистам.

Организаторы мероприятия хотят привлечь внимание общественности к проблемам данных граждан с целью развития толерантного отношения к людям с особенностями кожи.

Начало сбора гостей в 10:30. Участие бесплатное, предварительная запись не требуется.