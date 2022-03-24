РИАМО - 24 мар. На Серпуховско-Тимирязевской линии метро временно приостановлено движение поездов из-за человека на пути, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
Поезда временно прекратили курсировать на участке от станции «Серпуховская» до «Боровицкой».
В обратном направлении поезда двигаются с увеличенным интервалом.
Информации о том, пострадал ли находящийся на пути человек, нет.
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