РИАМО - 24 мар. На Серпуховско-Тимирязевской линии метро временно приостановлено движение поездов из-за человека на пути, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Поезда временно прекратили курсировать на участке от станции «Серпуховская» до «Боровицкой».

В обратном направлении поезда двигаются с увеличенным интервалом.

Информации о том, пострадал ли находящийся на пути человек, нет.

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