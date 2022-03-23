РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. В подмосковном Подольске на ж/д станции Силикатная мужчина попал под поезд и скончался от полученных травм, сообщили «РИАМО в Подольске» в пожарной охране.
Спасатели приехали на станцию Силикатная около полуночи. Мужчина застрял между электричкой и перроном. Он получил несовместимые с жизнью травмы и погиб.
Свидетели происшествия сняли на видео первые минуты после трагедии. Мужчина был еще жив, но ему отрезало часть туловища. Спасти его не представлялось возможным.
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