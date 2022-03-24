РИАМО - 24 мар. Гендиректор фирмы Фарид Ахвердиев осужден в столице за мошенничество с акциями московского театра «Ленком Марка Захарова» на 170 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

По данным СК, мужчина использовал свое служебное положение и изготовил поддельный договор купли-продажи о передаче в собственность 250 акций театра стоимостью более 170 млн рублей.

После этого Ахвердиев зарегистрировал переход прав собственности на акции на основании передаточного распоряжения. Далее аферист распорядился украденными акциями по своему усмотрению, передав их по договору купли-продажи в собственность иностранной компании.

Хамовнический суд Москвы приговорил мошенника к 8 годам колонии общего режима. Иск на сумму более 170 млн рублей полностью удовлетворен.

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