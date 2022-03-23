РИАМО - 23 мар. На юго-востоке Москвы правоохранители обнаружили подпольную типографию. Двое граждан среднеазиатской республики изготавливали там поддельные документы, сообщается на сайте «МВД медиа».

Типографию обнаружил участковый уполномоченный, который вызвал по адресу следственно-оперативную группу. Во время осмотра правоохранители изъяли 37 водительских удостоверений, паспорта и свидетельство о заключении брака.

Исследование показало, что изъятые документы имеют признаки подделки.

«Установлено, что злоумышленники действовали согласно заранее распределенным ролям. Один из них принимал заказы и передавал двум другим лично или через мессенджер. Сообщники изготавливали поддельные документы и возвращали их для дальнейшей реализации», – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дознавателем возбуждено уголовное дело. Двум подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, третьего соучастника преступления разыскивают.