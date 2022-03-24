РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 мар. Роддом в подмосковном Красногорске планируют открыть после капитального ремонта летом нынешнего года, сообщил глава горокруга Дмитрий Волков.

Волков посетил лечебное учреждение с рабочим визитом в четверг. Он пообщался с медиками, представителями подрядной организации.

Глава муниципалитета отметил, что работы на объекте идут по графику. В завершающей стадии внутренняя отделка помещений. Ожидаются поставки тяжелого оборудования. Также впереди благоустройство территории.

«Планируем летом роддом открыть. Желательно, конечно, в начале лета. Есть готовность со стороны строителей, а главное, коллектив этого очень ждет. Он на месте, никуда не «рассыпался», - добавил Волков.

Главврач Красногорской горбольницы №1 Анжлика Евзерихина пояснила, что многие сотрудники акушерского отделения на время его капремонта перешли на работу в другие отделения лечебного учреждения.

Глава округа подчеркнул, что в роддоме установят новое современное оборудование и будут использовать самые передовые технологии.

«Это большой задел на будущее. Мы обговорили с врачами, какие планки для себя ставим и как сделать, чтобы роддом в Красногорске стал одним из приоритетных в Московской области», - сказал Волков.

В рамках визита глава округа вручил благодарственные письма администрации медикам, которые успешно приняли роды у молодой женщины 16 марта. Супруги направлялись в роддом, но попали в пробку на Новорижском шоссе. У роженицы усилились схватки, и экипаж ДПС доставил ее в Красногорскую больницу №1. На базе гинекологического отделения был организован экстренный родильный зал и собрана команда, состоящая из акушера-гинеколога и неонатолога, которые приняли роды и провели осмотр новорожденной девочки.