РИАМО - 24 мар. Великобритания ввела очередной пакет санкций против компаний и граждан России из-за ситуации на Украине. Под ограничения попали 59 физических лиц, сообщает Федеральное агентство новостей.

Так, в список включены руководитель Сбербанка Герман Греф и предприниматель Олег Тиньков.

Под ограничения попали также «Газпромбанк», «Россельхозбанк», «Альфа-банк» и «СМП-Банк».

24 февраля Россиия приступила к проведению военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Основная ее цель – защита мирных граждан.

В ответ на это страны Европы и США ввели против России жесткие санкции, направленные на подрыв экономической ситуации в стране. С отечественного рынка временно ушли и крупные зарубежные компании.