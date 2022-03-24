РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 мар. В подмосковной Балашихе собрали очередную партию гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса, она составила более 17 тонн, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В сборе помощи приняли участие депутаты Мособлдумы, Общественная палата Балашихи, предприятия, компании и трудовые коллективы. Среди них Cotton Club, Балашихинский родильный дом, УК «Южный» и многие другие.

Каждые 3-4 дня машины, полностью загруженные продуктами питания, посудой, средствами личной гигиены, одеждой, отправляются в распределительные пункты.

В округе в настоящий момент работают 5 пунктов приема гуманитарной помощи: в исполкоме «Единой России» на Парковой улице, 7, в Ледовом дворце «Арена «Балашиха», на стадионе «Орион» в Железнодорожном, в городской Общественной палате (с 8:00 до 22:00 - в будние дни, с 10:00 до 21:00 - в выходные) и в Гидрометеотехникуме (в будни с 9:00 до 17:00 в фойе на 1 этаже).

Все предметы и вещи, которые поступают в пункты приема, должны быть новыми, в цельной упаковке, с этикетками, а продукты питания - с действительным сроком годности и длительным сроком хранения.

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