РИАМО - 24 мар. На предстоящих выходных в Московском регионе ожидается похолодание до минус 5 градусов, штормовой ветер, метель и гололедица, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в пятницу, 25 марта, во второй половине дня местами пройдет небольшой дождь. Ночью в Москве температура воздуха составит плюс 5 - плюс 7 градусов, в Подмосковье - плюс 3 - плюс 8.

«В субботу дожди усилятся, примут обложной характер. Ночная температура Москва - плюс 3 - плюс 5, Подмосковье - 0 - плюс 5. Днем - плюс 5 - плюс 7 в столице и плюс 3 - плюс 8 в Подмосковье. И с дождями», - рассказал Тишковец.

В воскресенье, 27 марта, холодный фронт будет сопровождаться скоротечными зарядами снега, метелью с ухудшением видимости и гололедицей в ночные часы. Воздух остынет до 0 - минус 5. Днем ожидается короткие заряды снега.

«Для автомобилистов самое опасное - гололедица. Думаю, что будут сбои в наземном и авиационном сообщении. Плюс очень опасный штормовой ветер, который в городе будет достигать 17-22 м/с. <…> Возможно падение деревьев, рекламных конструкций», - отметил синоптик.

Он добавил, что в воскресенье лучше остаться дома и не выходить на улицу в такую погоду.