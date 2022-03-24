РИАМО - 24 мар. В Подмосковье начался сезон весенней охоты. С 20 марта в регионе уже можно охотиться на селезней с подсадной уткой, а со 2 апреля можно будет охотиться на другие виды дичи, сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области.

«Сезон охоты на селезня начинается с 20 марта, а завершается 10 мая. А уже со второго апреля можно будет приступать к охоте на другие виды дичи. Я обращаюсь ко всем любителям охоты с просьбой четко соблюдать сроки и правила. Наши инспекторы госохотнадзора проследят за этим со своей стороны», – отметил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

Сезон весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь начнется 2 апреля и продлится 10 календарных дней в Балашихе, Богородском округе, Бронницах, Воскресенске, Дзержинском, Домодедове, Егорьевске, Жуковском, Зарайске, Звездном городке, Кашире, Коломне, Королеве, Котельниках, Ленинском округе, Лосино-Петровском, Луховицах, Лыткарине, Люберцах.

Также со 2 апреля сезон охоты начнется в Мытищах, Орехово-Зуевском округе, Павловском Посаде, Подольске, Протвине, округе Пушкинский, Пущине, Раменском округе, Реутове, Серебряных Прудах, Серпухове, Ступине, Фрязине, Черноголовке, Чехове, Шатуре, Щелкове, Электрогорске и Электростали.

Другие сроки, с 9 апреля, также в течение 10 календарных дней определены для охотников Власихи, Волоколамского округа, Восхода, Дмитровского округа, Долгопрудного, Дубны, Истры, Клина, Красногорска, Краснознаменска, Лобни, Лотошина, Молодежного, Можайского округа, Наро-Фоминского округа, Одинцовского округа, Рузского округа, Сергиево-Посадского округа, Солнечногорска, Талдомского округа, Химок и Шаховской.