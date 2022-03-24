РИАМО - 24 мар. Подразделения российских войск полностью взяли под контроль город Изюм на территории Харьковской области. Это произошло в ходе спецоперации РФ на Украине, сообщает РИА Новости.

По данным Минобороны России, город был занят к утру 24 марта.

Военная спецоперация РФ на Украине началась утром 24 февраля. Ее основные цели – демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения.

Западные страны отреагировали на действия РФ жесткими экономическими санкциями. Совбез ООН не принял резолюцию России по ситуации на Украине.

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