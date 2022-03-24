РИАМО - 24 мар. Власти Белгородской области заявили, что ночью на территории региона прогремели взрывы. Никто из мирных жителей не пострадал, сообщают «Известия».
Взрывы произошли в селе Журавлевка. Их причины в настоящее время неизвестны. В ситуации разбираются следственные органы.
Информация о количестве разрушенных жилых и нежилых строений уточняется.
Ранее Гладков сообщил о разрыве снаряда на территории области. В результате пострадали 3 человека. Белгородская область граничит с Украиной, где в настоящее время проводится спецоперация российских вооруженных сил.
Российские войска уничтожили 255 беспилотных аппаратов в рамках спецоперации на Украине>>
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