РИАМО - 24 мар. Власти Белгородской области заявили, что ночью на территории региона прогремели взрывы. Никто из мирных жителей не пострадал, сообщают «Известия».

Взрывы произошли в селе Журавлевка. Их причины в настоящее время неизвестны. В ситуации разбираются следственные органы.

«Жители Нехотеевки и Журавлевки, которых мы переселили в безопасное место, чувствуют себя хорошо. Надеюсь, они максимально быстро смогут вернуться в свои родные дома», — сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Информация о количестве разрушенных жилых и нежилых строений уточняется.

Ранее Гладков сообщил о разрыве снаряда на территории области. В результате пострадали 3 человека. Белгородская область граничит с Украиной, где в настоящее время проводится спецоперация российских вооруженных сил.

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