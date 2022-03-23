РИАМО - 23 мар. С начала спецоперации РФ на территории Украины отечественные войска уничтожили 255 беспилотных летательных аппарата противника, сообщает Nation News.

Официальный представитель российского Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что войска РФ также поразили 189 зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, военные уничтожили свыше 1,5 тыс. танков и иных боевых бронированных машин, более 150 установок реактивной системы залпового огня, свыше 600 орудий полевой артиллерии и минометов и т. д.

Глава государства Владимир Путин подписал указ о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Она направлена на защиту жителей Донбасса.