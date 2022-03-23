РИАМО - 23 мар. 38-летний мужчина предстанет перед судом за попытку дачи взятки инспектору ДПС. Инцидент произошел в феврале этого года в новой Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Известно, что инспекторы ДПС остановили машину на проспекте Куприна поселения Сосенское в новой Москве.

Инспекторы ДПС выявили нарушения правил дорожного движения, чтобы избежать наказания, водитель хотел дать взятку сотруднику. Он положил 20 тыс. рублей в нишу центральной консоли служебного автомобиля.

Однако сотрудник ГИБДД отказался принимать взятку. Таким образом, преступный умысел не был доведен до конца.