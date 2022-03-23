РИАМО - 23 мар. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение Польши отправить на территорию Украины миротворческую миссию НАТО может стать опрометчивым решением, если его примут. Об этом сообщает Газета.ru.



«Это было бы весьма опрометчивым и крайне опасным решением. Осуществляется военная операция, и любое соприкосновение наших военных с военными НАТО может привести к вполне понятным труднопоправимым последствиям», — сказал Песков.

Ранее вице-премьер Польши по вопросам безопасности Ярослав Качиньский встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам переговоров Качиньский предложил направить в Украину вооруженную миссию НАТО.



Кроме того, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий отметил, что в ходе ближайшего саммита НАТО прозвучит предложение об отправке в Украину миротворческой миссии.

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