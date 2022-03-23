РИАМО - 23 мар. После начала военной спецоперации на территории Украины в столице сократилось количество интернет-мошенничеств, сообщил начальник Главного управления МВД России по городу Москве Олег Баранов.
По его словам, порядка 80-85% звонков мошенников осуществлялось с территории Украины. 24, 25 и 27 февраля в столице не было зарегистрировано такого рода нарушений.
Одним из самых распространенных видов интернет-мошенничества являются фишинговые сайты. Под видом официальных интернет-порталов ведомств, банков и других организаций злоумышленники пытаются получить доступ к персональным данным граждан.
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