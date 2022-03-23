РИАМО - 23 мар. За минувшие сутки в столице подтвердили 1306 новых случаев коронавируса, с начала пандемии в городе выявили 2 732 049 случаев заболевания, сообщает московский оперштаб.

Также за последние 24 часа в мегаполисе скончались 28 пациентов с Covid-19, выздоровели после болезни 1262 человека.

Еще за сутки в столице госпитализировали 162 Covid-пациента, что меньше, чем днем ранее (174).

Всего в городе за пандемию умерли 42 514 заболевших, врачи вылечили 2 537 114 пациентов.

Коллективный иммунитет от коронавирусной инфекции в мегаполисе составляет 45%. Полностью от болезни привились свыше 7 млн человек.

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