РИАМО - 23 мар. Полиция возбудила уголовное дело по факту конфликта на Скандинавском бульваре в новой Москве. В результате конфликта один человек получил ножевое ранение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Пострадавший был госпитализирован.

В полицию после конфликта доставили ряд граждан, в отношении которых составили протоколы по статье «Мелкое хулиганство». В отношении других составили протоколы по статье о нарушении иностранцем или лицом без гражданства правил въезда в РФ или режима пребывания в стране.

Кроме того, было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. В частности, устанавливается, кто именно нанес ножевое ранение.

Ранее СМИ сообщали о том, что в новой Москве во дворе жилого комплекса произошла массовая драка мигрантов. Всего в конфликте участвовали порядка 20 человек, они были вооружены палками и битами.