РИАМО - 22 мар. В городском округе Долгопрудный будет снесен самострой, который использовался в качестве хостела для мигрантов, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Собственник земельного участка в микрорайоне Шереметьевский под видом частного дома возвел трехэтажное здание, где обустроил место нелегального проживания иностранцев.

Строение получило статус незаконно возведенного и подлежащего сносу еще в 2016 году. Владелец хостела начал демонтаж здания, однако после ликвидации третьего этажа начал предпринимать попытки узаконить постройку как частный жилой дом. При этом функционирование хостела продолжалось.

Подразделением Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Московской области были предприняты меры, чтобы принудить собственника самостоятельно снести незаконную постройку. Владелец эти меры проигнорировал.

Когда ему стало известно о правовом механизме по предоставлению права на снос местным администрациям с последующим возмещением стоимости работ, должник все же решил самостоятельно демонтировать здание.

«Все чаще собственники самостроев приступают к сносу своих объектов самостоятельно после того, как узнают о перспективах взыскания с них стоимости работ по демонтажу построек», – отметил зампред правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.