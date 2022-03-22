РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 мар. Приговором Мытищинского городского суда гражданин 1999 года рождения осужден к лишению свободы за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба и незаконным проникновением в жилище, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Мужчина вступил с неустановленными лицами в преступный сговор, направленный на совершение кражи имущества, принадлежащего женщине, временно проживающей в Мытищах.

Граждане прибыли к квартире по ул. Борисовка, ключами открыли входную дверь, проникли внутрь и тайно похитили имущество на общую сумму более 200 тыс. рублей, в том числе денежные средства в сумме 2,5 тыс. долларов США.

Подсудимый в судебном заседании вину в совершении предъявленного обвинения признал полностью и пояснил, что ранее проживал у потерпевшей, затем переехал к своему соотечественнику, который предложил совершить кражу в квартире женщины, на что он согласился. В содеянном раскаялся, ущерб потерпевшей частично возмещен.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого и назначил справедливое наказание в пределах установленных санкцией статьи.