РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 мар. Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» организовали профилактическую лекцию для учеников 5-10 классов гимназии №24 и рассказали ребятам об ответственности за порчу чужого имущества, сообщает пресс-служба ведомства.

Также школьникам рассказали об уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражу и грабеж.

Инспектор отделения по делам несовершеннолетних обратила особое внимание на возраст наступления уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.