РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 мар. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 3 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировано 46 118 случаев Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

199 случаев заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за прошедшие сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 956 176 случаев инфицирования. Скончались 14 662 человека, выздоровел и выписался из медучреждений 924 101 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.



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