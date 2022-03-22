РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 мар. В Центральной библиотеке им. Кедрина городского округа Мытищи состоялось открытие молодежного фестиваля «Слово». Организатором фестиваля выступила Общественная палата округа, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню поэзии и прошло при поддержке МАУК «БИЦ» и управления культуры и молодежной политики администрации округа.

С приветственным словом выступили директор Центральной библиотеки им. Кедрина Инна Ромащенко и председатель комиссии по культуре Общественной палаты Мытищ, краевед Сергей Егоров.

«Очень важно, что в такое тяжелое для нашей страны время проводятся подобные мероприятия, потому что русский язык – это основа нашей культуры, истории и государства. Поэтому популяризация языка, вовлечение в эту популяризацию молодежи – это крайне важно для развития нашей государственности и культуры», – сказал Егоров.

В ходе встречи свои авторские стихи и песни представили 15 поэтов и бардов, среди них Анатолий Балесков, Михаил Бердутин, Ольга Макарова, участники литмастерской «Слово».

Фестиваль продлится до 16 апреля. В рамках мероприятия в библиотеке запланировано несколько литературных бесед, квест для младших школьников и круглый стол.