РИАМО - 21 мар. В туристско-информационном центре аэропорта Домодедово прошла презентация туристского потенциала Орехово-Зуевского городского округа, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Посетители презентации узнали о традициях фестиваля «Гуслицкий хмель» и комплексе для отдыха A-Ferma. Кроме того, в центре прошла дегустация сыра «Горгонзола» сыроварни «Альдини».

Также сотрудники Ликино-Дулевского краеведческого музея провели мастер-классы «Гуслицкая роспись» и «Ручное ткачество на Руси».

Ранее посетители центра могли познакомиться с туристическим потенциалом Истры, Воскресенска, Егорьевска и других городов Подмосковья.