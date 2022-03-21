РИАМО - 21 мар. С начала 2022 года к газу были подключены 219 населенных пунктов Подмосковья. В рамках программы «Социальной газификации» в регионе построено 150 километров газопровода. На данный момент строительные работы ведутся в 112 населенных пунктах, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

«В этом году план «Социальной газификации» уже перевыполнен. Работы в рамках программы завершены на 50%. Подмосковные газовики строят газораспределительные сети, что называется, без выходных», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

На текущей неделе работы в рамках «Социальной газификации» стартуют еще в 3 населенных пунктах Московской области: селе Казанское в Павловском Посаде, деревне Ананкино в Шатуре и деревне Новогородово в Подольске.

Следить за ходом работ жители региона могут онлайн, на интерактивной карте на сайте компании «Мособлгаз». Также с помощью карты можно подать заявку на участие в программе Соцгазификации.