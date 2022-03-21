РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 мар. В Балашихе толщина льда на реке Пехорка варьируется 12 до 20 см, замер проводили в рамках акции «Тонкий лед», сообщается на странице Ногинского ТУ ГКУ Московской области «Мособлпожспас»-Балашиха в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается социально-профилактическая акция «Тонкий лед». 20 марта спасатели во время рейдов на водоемах Подмосковья измерили толщину льда, которая заметно уменьшилась, и напомнили рыбакам, что в период таяния льда выходить на водоемы опасно для жизни.

По словам начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадия Пестова, погода уже по-настоящему весенняя, дневная температура воздуха достигает плюс 0 градусов, поэтому началось активное разрушение ледяной поверхности.

Он отметил, что на реке Яузе в Мытищах толщина льда не превышает 2 см, на реках Городиловке и Оке в Ступине структура льда очень рыхлая, а толщина варьируется от 0 до 13 см. Ледяная поверхность рек Нара в Наро-Фоминске и Дубна в Талдоме составляет всего 5 см, на реке Сестре в Дубне толщина ледяного покрова 4 см.

На реке Гнилуше в Домодедове где-то льда нет совсем, а где-то толщина достигает 5 см. Ока в Коломне уже, в основном, свободна ото льда, но есть участки, где еще имеется ледяная кромка, правда выходить на нее не стоит. Лед на Оке в Озерах не хочет сдаваться, и местами его толщина достигает 35 см, но структура ледяного панциря очень хрупкая, имеется много полыней. На реке Пехорке в Балашихе толщина льда составила 12-15 см, а у берега - 15-20 см.

В ходе рейда спасатели рассказали рыболовам о правилах оказания помощи при провале под лед, так как всегда среди них есть самые отчаянные, желающие поймать заветную рыбу по последнему льду, несмотря на риск.

«Если на ваших глазах человек провалился под лед, обязательно нужно вызвать спасателей и крикнуть пострадавшему, что вы идете на помощь, чтобы придать ему силы. Вооружившись длинной палкой, доской, шестом или веревкой, необходимо аккуратно подползти к полынье, куда провалился человек, и за 3-4 м до места провала протянуть пострадавшему средство спасения», - подчеркнул Пестов.

Это могут быть и подручные средства: связанные шарфы, ремни. Очень аккуратно вытащив товарища на ледяную поверхность, нужно ползком выбираться с ним из опасной зоны. Однако структура льда сейчас настолько рыхлая, что лед будет крошиться, поэтому важно не переоценить собственные силы.