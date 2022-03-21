РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 мар. В Балашихе толщина льда на реке Пехорка варьируется 12 до 20 см, замер проводили в рамках акции «Тонкий лед», сообщается на странице Ногинского ТУ ГКУ Московской области «Мособлпожспас»-Балашиха в соцсети «ВКонтакте».
В Подмосковье продолжается социально-профилактическая акция «Тонкий лед». 20 марта спасатели во время рейдов на водоемах Подмосковья измерили толщину льда, которая заметно уменьшилась, и напомнили рыбакам, что в период таяния льда выходить на водоемы опасно для жизни.
По словам начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадия Пестова, погода уже по-настоящему весенняя, дневная температура воздуха достигает плюс 0 градусов, поэтому началось активное разрушение ледяной поверхности.
Он отметил, что на реке Яузе в Мытищах толщина льда не превышает 2 см, на реках Городиловке и Оке в Ступине структура льда очень рыхлая, а толщина варьируется от 0 до 13 см. Ледяная поверхность рек Нара в Наро-Фоминске и Дубна в Талдоме составляет всего 5 см, на реке Сестре в Дубне толщина ледяного покрова 4 см.
На реке Гнилуше в Домодедове где-то льда нет совсем, а где-то толщина достигает 5 см. Ока в Коломне уже, в основном, свободна ото льда, но есть участки, где еще имеется ледяная кромка, правда выходить на нее не стоит. Лед на Оке в Озерах не хочет сдаваться, и местами его толщина достигает 35 см, но структура ледяного панциря очень хрупкая, имеется много полыней. На реке Пехорке в Балашихе толщина льда составила 12-15 см, а у берега - 15-20 см.
В ходе рейда спасатели рассказали рыболовам о правилах оказания помощи при провале под лед, так как всегда среди них есть самые отчаянные, желающие поймать заветную рыбу по последнему льду, несмотря на риск.
Это могут быть и подручные средства: связанные шарфы, ремни. Очень аккуратно вытащив товарища на ледяную поверхность, нужно ползком выбираться с ним из опасной зоны. Однако структура льда сейчас настолько рыхлая, что лед будет крошиться, поэтому важно не переоценить собственные силы.
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