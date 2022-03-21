РИАМО - 21 мар. Столичный суд приговорил к 2 годам лишения свободы колонии общего режима 37-летнюю жительницу Москвы, которая признана виновной в покушении на убийство своей новорожденной дочери, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Известно, что осенью прошлого года женщина в квартире на Литовском бульваре родила девочку в домашних условиях. За помощью к медикам она не обращалась.

После того, как ребенок родился, мать завернула ее в тряпку, положила в полиэтиленовый пакет, спустилась на лестничную клетку между 3 и 4 этажами и выбросила в мусоропровод.

Однако ребенка удалось спасти. Ее вовремя обнаружили и отправили в больницу.

Мать призналась в совершении преступления в полном объеме, в содеянном раскаялась.