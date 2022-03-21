РИАМО - 21 мар. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту нападения на двух жителей Домодедова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел в Подольском проезде. Мужчина облил неустановленной жидкостью девушку и мужчину. Они получили химические ожоги, медики их госпитализировали. Кроме того, пострадал проходивший мимо 11-летний подросток.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого, сейчас его разыскивают.

Правоохранители проводят процессуальную проверку, ее ход и результаты поставлены в прокуратуре региона на контроль.



Полиция Домодедова установила личность мужчины, облившего 3 людей кислотой>>