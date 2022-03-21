РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 мар. Полицейские Домодедова установили личность предполагаемого злоумышленника, облившего кислотой 3 человек, сообщается на сайте «МВД-медиа».

В дежурную часть УМВД России по Домодедову поступило сообщение о том, что в медицинское учреждение с телесными повреждениями были доставлены двое местных жителей. Полицейскими предварительно установлено, что у подъезда одного из домов в Подольском проезде мужчина облил жидкостью девушку и ее молодого человека, в результате чего они получили химические ожоги. Также от действий нападавшего пострадал проходивший мимо 11-летний подросток. Ему оказана медицинская помощь.

Сотрудниками полиции установлена личность предполагаемого злоумышленника, приняты меры к его розыску и задержанию. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.