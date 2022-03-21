РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 мар. В настоящий момент 25 детей с коронавирусной инфекцией лечатся в инфекционном отделении Красногорской горбольницы №2, которое было перепрофилировано под «красную зону», сообщила в понедельник директор лечебного учреждения Елена Морозова на традиционном оперативном совещании.

По ее словам, горбольница работает в штатном режиме.

«В круглосуточном стационаре с диагнозом Covid-19 по состоянию на сегодняшний день лечатся 25 детей», - сказала Морозова.

Она отметила, что за неделю поступило 2,5 тыс. обращений. Работало 18 бригад неотложной помощи, всего было выявлено 168 случаев Covid-19.

«За истекшую неделю диспансеризацию прошли 696 человек. В единый день диспансеризации, 19 марта, диспансеризацию прошли 149 человек. Каждый второй в субботу был вакцинирован от Covid-19», - добавила Морозова.

Кроме этого, за прошедшую неделю вакцинацию от коронавируной инфекции в подразделениях Красногорской горбольницы №2 прошли 378 человек.

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