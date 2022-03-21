РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 мар. Спортивно-патриотическая акция «За Спорт» прошла в микрорайоне Железнодорожный Балашихи в рамках празднования Дня воссоединения Крыма с Россией, около 200 школьников округа выстроились в российский триколор, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Парламентарий открыл мероприятие, которое состоялось 19 марта на стадионе «Орион».

«Крым и Севастополь всегда считались исконно российскими территориями. И то, что крымчане вернулись в Россию мирным способом, путем всенародного референдума – это очень важно и показательно для всего мира. Никто не хочет разногласий. Только народ вправе выбирать свое будущее», - сказал Ефимов.

Участникам спортивно-патриотической акции он пожелал крепкого здоровья и новых побед в спорте и учебе.

Спортивную разминку для ребят провели победитель международных и российских соревнований по кросс-фиту и функциональному многоборью Сергей Колтовский и российская легкоатлетка, мастер спорта России международного класса Кристина Угарова. Вместе с ребятами они отработали как быстро и правильно размять все мышцы, при этом нисколько не устать и получить заряд бодрости на целый день.

Финальным мероприятием стал забег участников акции, которые выстроились так, чтобы сверху было видно правильное сочетание цветов российского флага.

«Своими победами, своей командной работой мы присоединяемся ко всем словам, которые сегодня звучат в честь дня воссоединения Крыма и России. Наша сила – в единстве и сплоченности!» - подвел итоги мероприятия начальник Управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Никита Тарасевич.