РИАМО - 21 мар. В случае увольнения сотрудников компаний нужно организовать переобучение людей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В случае угрозы увольнения наша важная задача - организовать переобучение и устройство людей в другие сферы», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что ситуация с угрозой увольнения сейчас в Домодедове и Шереметьеве.

В регионе действуют меры поддержки при поиске работы. Так, на портале «Работа в России» можно найти более 55 тыс. областных вакансий с зарплатой от 20 тыс. рублей.

Для жителей Подмосковья также начала работать горячая линия для помощи в трудоустройстве. Для звонка следует набрать номер 122, далее кнопка 6 и кнопка 1.