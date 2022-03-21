РИАМО - 21 мар. С 1 апреля жители Подмосковья смогут записать своих детей в первый класс, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«В школах Московской области 1 апреля стартует подача документов в первые классы по месту регистрации ребенка. Для удобства родителей оригиналы документов в школу приносить не нужно, все документы будут проверяться удаленно», - сказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что записать ребенка в школу можно через региональный портал госуслуг.

«Запись по месту регистрации продлится до 30 июня, в этот период также можно воспользоваться льготами и правом преимущественного приема будущих первоклассников в школу, в которой обучаются их братья или сестры. Подать документы в желаемую школу не по месту регистрации ребенка можно будет с 6 июля», - добавила Каклюгина.

В новом учебном году в Подмосковье ожидают свыше 100 тыс. первоклассников.