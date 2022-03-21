РИАМО - 21 мар. Европейские страны готовят пятый пакет санкций против Российской Федерации, также западные государства рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении России, сообщает Газета.ru.

«Мы работаем над пятым раундом санкций, предлагается много новых имен», — сообщил Reuters высокопоставленный европейский дипломат.

По его словам, поскольку РФ не изменила курс в отношении Украины после введенных санкций, Европа должна решить вопрос о вводе эмбарго на поставки российской нефти. Такого решения требуют балтийские страны. При этом Германия считает, что в этом вопросе не нужно спешить, так как стоимость энергоносителей и так велика.

Министры иностранных дел стран Европы обсудят вопрос о санкциях в понедельник.

На Украине с 24 февраля проводится российская военная спецоперация. Ее цель заключается в демилитаризации и денацификации соседней страны. После начала спецоперации Запад ввел в отношении РФ четыре пакета санкций.

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