РИАМО - 18 мар. Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что по установлению нейтрального статуса Украины и ее отказ от вступления в НАТО удалось максимально подобраться к соглашению, сообщает Федеральное агентство новостей.
При этом по этим темам есть нюансы, касающиеся обеспечения безопасности для Украины.
Он добавил, что Россия и Украина также находятся на середине пути по теме демилитаризации Украины. Однако раскрывать детали он не стал.
Российские вооруженные силы начали проведение спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Как ранее заявили в Минобороны России, Киев готовился совершить силовую акцию в отношении Донбасса.
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