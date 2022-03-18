РИАМО - 18 мар. Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что по установлению нейтрального статуса Украины и ее отказ от вступления в НАТО удалось максимально подобраться к соглашению, сообщает Федеральное агентство новостей.

При этом по этим темам есть нюансы, касающиеся обеспечения безопасности для Украины.

«Нюансы, связанные с тем, какие гарантии безопасности получает Украина дополнительно к имеющимся, в случае отказа от вступления в блок НАТО», – отметил Мединский.

Он добавил, что Россия и Украина также находятся на середине пути по теме демилитаризации Украины. Однако раскрывать детали он не стал.

Российские вооруженные силы начали проведение спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Как ранее заявили в Минобороны России, Киев готовился совершить силовую акцию в отношении Донбасса.