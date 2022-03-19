РИАМО - 19 мар. В субботу в конькобежном центре «Коломна» пройдут массовые катания на льду и мастер-класс по конькобежному спорту. Мероприятие предназначено для беженцев из Донбасса, сообщает пресс-служба учреждения.

В мероприятии примет участие российская конькобежка, бронзовый призер командных состязаний на Олимпийских играх 2006 и 2014 годов, заслуженный мастер спорта РФ Екатерина Лобашова. Кроме того, на спортивном мероприятии будет присутствовать гендиректор конькобежного центра «Коломна» Сергей Орлов.

Для людей, прибывших из Донбасса в Коломну, проведут мастер-класс по конькобежному спорту. Часть из них встанут на коньки первый раз в жизни.

Активную помощь в организации мероприятия окажут подмосковный волонтерский корпус «Мособлспорт» и коломенские волонтеры.

Начало мероприятия – в 12:30. Адрес: набережная реки Коломенки, 7.