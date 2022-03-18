РИАМО - 18 мар. Ежегодный экологический праздник День Земли пройдет 20 апреля. Каждый год в нем участвуют около 20 тыс. жителей Подмосковья, сообщает пресс-служба регионального Минэкологии.
Праздник призван напомнить людям о том, как важно заботиться об окружающей среде и родной планете. В этот день в Подмосковье, как правило, проходят различные просветительские мероприятия и экологические фестивали.
Он напомнил, что в рамках мероприятий, посвященных Дню Земли, жители региона участвуют в субботниках и других экологических работах.
«Хочется, чтобы не только в День Земли, но и во все другие дни люди чувствовали, что они в ответе за окружающую среду», - добавил Фирсов.
Праздник День Земли отмечают в мире с 1970 года. Впервые его провели в Америке. Праздник быстро стал популярным, особенно в среде молодежи. В России День Земли начали отмечать с 1990 года. Первым городом, где отметили праздник, стал Пятигорск. Сейчас дата отмечается в рамках Дней защиты от экологической опасности.
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