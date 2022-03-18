РИАМО - 18 мар. Мужчина нанес смертельные ножевые ранения своему знакомому в ссоре на почве распития алкогольных напитков, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

17 марта тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями обнаружили в его квартире на ул. Первомайской в Долгопрудном.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был задержан подозреваемый – знакомый погибшего. На допросе он рассказал, что убил мужчину в ссоре, возникшей на почве совместного распития спиртного.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Мужчина заключен под стражу.

Девушка ранила брата ножом в ходе ссоры в Ногинске>>