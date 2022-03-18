РИАМО - 18 мар. В Ногинске девушка в ходе ссоры несколько раз ударила ножом своего брата. Мужчина был госпитализирован с множественными колото-резаными ранениями, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Конфликт между братом и сестрой произошел 17 марта в квартире мужчины на ул. Комсомольской в Ногинске. В пылу ссоры девушка нанесла брату несколько ударов ножом. Бригада скорой помощи доставила мужчину в больницу.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали девушку. Она рассказала, что ударила брата в ссоре, произошедшей на почве личной неприязни.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 10 лет.

Девушка находится под охраной полицейских. Вопрос о мере пресечения для нее решается.