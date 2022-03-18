РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 мар. 840 человек от городского округа Балашиха присутствуют в «Лужниках» в Москве на мероприятии, посвященном 8-летней годовщине присоединения Крыма к России, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Депутат Госдумы РФ Вячеслав Фомичев проводил делегацию из Балашихи на масштабный концерт-митинг, посвященный единению с Крымом, а также в поддержку российских военнослужащих на Украине.

Мероприятие проходит на большой спортивной арене «Лужники». На концерте выступят группа «Любэ», Полина Гагарина, Тимати, Григорий Лепс, «Руки Вверх» и другие исполнители из России и Донецкой народной республики.

Митинг-концерт организован по инициативе Федерации независимых профсоюзов и Общественной палаты России. Всего на митинге-концерте находятся более 200 тыс. человек.