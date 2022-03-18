РИАМО - 18 мар. Рынок труда в России вынужден приспосабливаться к актуальным условиям из-за массового ухода западных компаний. Независимый HR-специалист Зулия Лоикова заявила, что такие организации пока официально не увольняют сотрудников, сообщает «Вечерняя Москва».

Сотрудники компаний, который приостанавливают свою деятельность в России, сейчас находятся в режиме ожидания.

«Причем в разных компаниях по-разному: где-то какая-то минимальная выплата, где-то полный оклад. Все зависит от позиции и внутренней политики компании, но писать заявления об увольнении пока никого не принуждают», – отметила Лоикова.

По ее мнению, сейчас нельзя однозначно ответить, стоит ли сейчас менять работу или нет. Такое решение зависит от индивидуальной позиции, при этом следует учесть, что никаких гарантий в настоящее время нет.

«Скорость жизни настолько увеличилась в части событий и изменений, что требуется неимоверно быстро меняться, обучаться и начинать все сначала. Ситуацию на рынке труда хорошо описывает высказывание Льюиса Кэрролла: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее», – подчеркнула Лоикова.

При решении сменить сферу деятельности следует обратить внимание на список самых востребованных вакансий. Так, недостаток специалистов наблюдается в IT-направлении. Например, нужны разработчики, тестировщики и руководители проектов.

«Особенно востребованы IT-инженеры, разработчики дронов и специалисты по кибербезопасности. Средняя зарплата последних достигает 400 тысяч рублей, а специалиста с базовыми навыками возьмут на зарплату в 250 тысяч», – отметила Лоикова.

Кроме того, в России вырос спрос на маркетологов, умеющих работать с алгоритмами российских социальных сетей, и на рабочих специалистов. В стране наблюдается недостаток грузчиков, курьеров, водителей, продавцов и официантов, так как соискатели не готовы работать за маленькие зарплаты.

В соответствии со статистикой HeadHunter работодатели в феврале наиболее активно искали менеджеров по продажам, агентов по недвижимости и других специалистов в сфере продаж – на них пришлось более трети всех вакансий. Еще 15% предложений о работе были направлены для студентов и тех, кто впервые начинает работу. Третье место занял «рабочий персонал» с вакансиями слесаря, грузчика и сборщика заказов.

Столичному бизнесу напомнили о возможностях городского Инвестиционного портала>>